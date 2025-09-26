MotoGP | GP Motegi Day 1, Di Giannantonio: “Mi sono divertito molto sulla moto”

GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Giornata di alti e bassi nel team VR46 al termine del turno di Prove del GP del Giappone. Fabio Di Giannantonio ha ottenuto una buona Top5 accedendo direttamente al Q2; Franco Morbidelli invece è stato protagonista di una caduta, fortunatamente senza conseguenze che non gli ha permesso di migliorare poi il sedicesimo tempo e quindi dovrà passare per il Q1.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Oggi mi sono divertito molto sulla moto, era un po’ che non succedeva, e siamo andati forte. Questo vuol dire che con la moto siamo già a buon punto, ho un buon feeling e riesco a spingere facendo le linee che voglio fare. Sono contento, è un bell’inizio. Il nostro punto più forte è il T2, mentre devo migliorare la staccata in discesa, dove non riesco ad essere molto preciso come vorrei. Ci stiamo lavorando molto perché qui le frenati forti sono cruciali. Inoltre, ci siamo concentrati molto sul time attack e sulla Sprint, che sono i punti meno forti del weekend.”

Dichiarazioni Franco Morbidelli Day 1 GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Non sono contento della giornata di oggi: avevamo la velocità per passare in Q2, il giro ideale ci consentiva di essere in ottava posizione. Purtroppo, abbiamo avuto un solo time attack con la gomma giusta, poi ho commesso un errore e sono caduto alla Curva 9. Sono rientrato con la soft anteriore, ma non sono riuscito a passare per 94 millesimi. È un peccato, avremo del lavoro extra da fare domani per superare la Q1, che è sempre molto complicata, ma sarà interessante. Vediamo cosa riusciremo a fare per passare in Q2.”

Foto: Valter Magatti

