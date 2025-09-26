MotoGP | GP Giappone Day 1, Marquez: “C’è stato un po’ di casino” [VIDEO]
Il #93 della Ducati: "Invece di fare le cose con calma, abbiamo cambiato troppo"
GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – Giornata difficile quella di Motegi per Marc Marquez, che solo a fine sessione sembra aver trovato il bandolo della matassa.
Il #93 della Ducati, che domenica potrebbe già conquistare il nono Titolo iridato, il settimo in MotoGP, ha fatto troppi cambiamenti ad inizio sessione, “incasinando” il lavoro suo e della squadra.
Ecco cosa ha detto l’otto volte iridato, che alla fine ha chiuso le pre-qualifiche in terza posizione e che ha lavorato molto con la gomma media in ottica gara.
Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2025
“Oggi c’è stato un po’ di casino. Sono uscito in FP1 e il feeling non era quello giusto e preciso che ho normalmente. Abbiamo avuto troppa fretta nel voler cercare il giusto setup. Invece di fare le cose con calma, abbiamo cambiato troppo. A fine Pre-qualifiche siamo tornati alla mia base e ho lavorato con il mio stile di guida, da lì siamo andati meglio. È stato un errore mio spingere troppo con i tecnici per cambiare. Abbiamo svolto un bel lavoro, sabato dobbiamo capire come vanno gli pneumatici.”
