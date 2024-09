MotoGP | GP Misano Sprint Race, Rins: “È stata una gara davvero dura”

MotoGP GP Misano Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in 19esima posizione.

Rins ha iniziato lo Sprint dalla P20, una posizione difficile da raggiungere. Schiacciato tra i rivali nelle curve iniziali, inizialmente è sceso al 22° posto. Ma approfittando degli errori degli altri piloti, è stata solo questione di cinque giri prima che si trovasse al 19° posto. È riuscito a colmare il divario con Luca Marini al 18° posto ma non ha trovato modo di superarlo. Rins ha preso la bandiera a scacchi al 19° posto, a 24.873 secondi dal vincitore dello Sprint. I

Dichiarazioni Alex Rins GP Misano MotoGP 2024

“È stata una gara Sprint davvero dura. Ho fatto un po’ fatica per tutta la gara a superare il pilota davanti a me. Sono rimasto bloccato dietro Luca Marini. Ho provato a cambiare traiettoria, ad esempio in curva 6 e curva 3. Ho provato a entrare in curva più velocemente o più lentamente, per cercare di trovare trazione, ma non ci sono riuscito. Il ritmo che abbiamo mostrato durante questo weekend è stato molto più veloce di quello che abbiamo fatto nella Sprint. Vediamo domani se, a fine gara con gomme usate, riusciremo a superare e ad avere più vantaggio.”

