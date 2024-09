MotoGP | GP Misano Sprint Race, Quartararo: “In gara non avevamo abbastanza trazione”

MotoGP GP Misano Yamaha Monster – Fabio Quartararo ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in nona posizione.

Quartararo è partito dalla P10 e, nonostante la lotta con Alex Marquez, è riuscito a mantenere la posizione dopo il primo giro. Una caduta di Marco Bezzecchi al 5° giro ha visto il francese risalire al nono posto, mentre il gruppo stava iniziando a separarsi. El Diablo ha trascorso la maggior parte della Sprint nel gruppo di piloti in lotta per il settimo posto. Stava cercando di avvicinarsi abbastanza per superare i suoi rivali, ma l’uomo Yamaha ha dovuto anche tenere d’occhio Álex Marquez, che gli è rimasto alle calcagna per tutta la Sprint. Quartararo è riuscito a tenere a bada lo spagnolo e ha preso il nono posto e un punto campionato, finendo a 11.015 secondi dal primo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Misano MotoGP 2024

“Oggi mi sono qualificato in P10 e, a dire il vero, ero abbastanza soddisfatto del mio tempo sul giro. Ho spinto come un dannato e non ho fatto errori. Penso che abbiamo fatto del nostro meglio e, per la nostra situazione attuale, il giro è stato abbastanza buono. Durante lo Sprint, non avevamo abbastanza trazione sul posteriore, quindi scivolava. Ho fatto la gara Sprint di oggi guidando “con la gomma anteriore” e questo, sfortunatamente, non è il mio solito stile di guida.”

