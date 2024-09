MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Acosta: “Sono contento nel complesso”

MotoGP Gp Misano KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in sesta posizione.

Pedro Acosta, qualificatosi direttamente per la Q2 grazie al sesto posto ottenuto nelle prove libere di venerdì, ha affrontato il sabato con una sessione preparatoria focalizzata sulla scelta delle gomme. Conclusa la sessione con l’ottavo tempo, ha proseguito verso le qualifiche finali, mirando a posizionarsi nuovamente tra le prime file. Dopo un inizio promettente, ha terminato le qualifiche in quinta posizione, assicurandosi un posto in seconda fila per la gara.

Nel pomeriggio, con temperature elevate, Acosta è partito bene ma ha perso posizioni dopo un duello con Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, retrocedendo temporaneamente in diciottesima posizione. Nonostante ciò, è riuscito a risalire rapidamente, stabilizzandosi al quinto posto. Verso la fine della gara, Marc Marquez lo ha superato, relegandolo al sesto posto. Determinato, Acosta si prepara a migliorare il suo risultato nella gara principale di domenica.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Misano MotoGP 2024

“È stato difficile tenere il passo delle Ducati, ma sapevamo fin dall’inizio che non sarebbe stato facile. Sono contento nel complesso, perché il nostro obiettivo è essere più spesso in queste posizioni, nella top 5, per migliorare la nostra competitività, e oggi ci siamo andati vicini. Vediamo dove possiamo arrivare domani nella lunga distanza”.

