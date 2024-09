MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Alex Marquez: “È stato un sabato positivo”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino in decima posizione.

Gara di resistenza per Alex Marquez che partiva settimo sulla griglia e che rimane fuori dalla zona punti per pochi centesimi di secondo (10º). Bravo lo spagnolo a passare il taglio in Q1 anche se ci sarà da lavorare in vista della gara di domani che con le previsioni meteo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Misano MotoGP 2024

“Non è stata una gara facile, ma devo dire che è stato un sabato positivo dove siamo riusciti a girare un po’ il fine settimana grazie alla conquista della Q2 e ad una qualifica decente. In gara ho fatto qualche errore all’inizio, ma il passo di gara non è male e dobbiamo e possiamo lottare per la top10”.

