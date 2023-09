MotoGP | Gp Misano Sprint Race: Martin, “Bezzecchi faceva paura, ma ho spinto tanto”

MotoGP GP Catalunya Barcellona Ducati Pramac – Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota spagnolo dopo aver conquistato la pole con un tempo incredibile (nuovo record della pista), ha dominato la gara corta imponendo un passo inarrivabile per tutti.

Dichiarazioni Jorge Martin Gp Misano Sprint Race

“Ho spinto tanto per fare distacco da Marco perché andava forte. Ho fatto un ritmo incredibile ma ero spaventato perché ho visto che non mollava. Questo weekend la moto sta funzionando benissimo. Abbiamo un buon bilanciamento e stiamo andando forte. Oggi non ero convinto con la soft dietro, ma quando ho fatto la pole mi sono rilassato. In griglia ero tranquillo, sapevo che se avessi fatto un buon giro nessuno poteva starmi dietro. Senza errori potevo arrivare davanti. Speriamo di ripetere domani. Da un po’ di gare sto faticando ma non per la velocità. Dobbiamo fare due set-up uno per la gara e uno per la qualifica e oggi mi sa che abbiamo trovato qualcosa di interessante. Il giro in qualifica è stato complicato. Nel t4 ho dato la vita e sono stato veloce.”

