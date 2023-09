MotoGP | Gp Misano Sprint Race: Martin batte Bezzecchi, Bagnaia terzo, tripletta Ducati

MotoGP Gp Misano Sprint Race – Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, disputata al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pole-man ha letteralmente dominato, tagliando il traguardo con oltre un secondo di vantaggio (esattamente 1.445s) su Marco Bezzecchi, riders Ducati Mooney VR46 Racing Team.

Il “Bez” ha provato a recuperare il terreno sullo spagnolo del Pramac Racing, ma alla fine si è dovuto arrendere al #89. Terzo gradino del podio per uno stoico Francesco Bagnaia, che solo sei giorni fa in Catalunya era stato vittima di un terribile high-side con tanto di successivo investimento sulla gamba destra da parte della KTM di Brad Binder.

Il #1 della Ducati si è dovuto difendere dagli attacchi di uno strepitoso Dani Pedrosa, wild-card in sella alla KTM RC16. Il 37enne è rientrato ai box tra gli applausi della squadra sviluppo della casa austriaca e non solo, vista la gara maiuscola del pilota di Sabadell.

Quinto all’arrivo Brad Binder con la KTM, che ha guidato al solito in maniera spettacolare e che ha preceduto la migliore delle Aprilia, quella di Maverick Vinales e Luca Marini, settimo con la seconda Ducati Mooney VR46 Racing Team.

Ottava e nona posizione per Aleix Espargarò, Aprilia ed Alex Marquez, Ducati Gresini, con quest’ultimo in pista con la grafica in ricordo di Fausto Gresini. Chiude la Top Ten Marc Marquez in sella alla Honda, seguito dalle Aprilia SAT RNF di Raul Fernandez e Miguel Oliveira.

Difficile come da previsioni la gara di Fabio Quartararo, 13esimo con la Yamaha, mentre ha deluso Johann Zarco, 14esimo e a oltre 14 secondi dal vincitore, il suo team-mate Martin.

Gara difficile anche per Jack Miller che con la KTM ha chiuso 15esimo, davanti alla gemella del Team GASGAS di Pol Espargarò, alla Ducati Gresini di Fabio di Giannantonio e alla Yamaha di Franco Morbidelli. Ventesima piazza per il tester Ducati Michele Pirro.

La classifica Mondiale vede Bagnaia sempre in testa con 267 punti, 45 in più di Martin e 69 più di Bezzecchi. Brad Binder quarto è staccato di 96 punti.

5/5 - (5 votes)