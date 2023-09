MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Bezzecchi: “Martin era troppo veloce”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, disputato al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il pilota del Ducati Mooney VR46 Racing Team ha cercato di battere Jorge Martin, ma il pole-man del Team Ducati Pramac era in giornata di grazia e il “Bez” era ancora dolorante alla mano sinistra infortunata a Barcellona.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“In partenza ho avuto un problema con l’abbassatore e ho perso un po’ poi sono riuscito a recuperare, ma nel finale ho iniziato a faticare nel T1, per questo Jorge (Martin) faceva ad elastico. Io ho inseguito lui solo per scappare da quelli dietro perché sapevo che era troppo veloce. Tanti errori li ho fatti per il dolore alla mano, non ero preciso. Un pelino mi ha condizionato, ma Jorge era velocissimo. Non so se con la mano ‘normale’ sarei riuscito a fare di più. Sono partito forte, ma quando Jorge mi ha staccato alla prima curva io non ho frenato abbastanza per sganciarlo, poi alla due è successa la stessa cosa. Alla 4 poi si è sganciato e poi sono andato forte il giro dopo. Sono contento che la sprint sia passata perché con la mia la moto è più tranquilla e la moto si riposa di più. Domani non si vedranno questi tempi, ma forse è meglio.”