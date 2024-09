MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Marini: “Le condizioni in pista siano cambiate molto oggi”

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in 18esima posizione.

Luca Marini è stato ancora una volta l’unico rappresentante del Repsol Honda Team, l’italiano ha lavorato duramente e raccolto dati molto necessari senza farsi scoraggiare. Le condizioni della pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli sono variate nel corso della giornata, con l’aderenza che è scesa man mano che la temperatura in pista saliva sempre di più. La qualifica al 21° posto ha lasciato il pilota locale con del lavoro da fare nella Sprint. A testa bassa quando si sono spente le luci, Marini ha fatto una partenza aggressiva per cercare di staccarsi da Bradl e Nakagami all’inizio.

Dichiarazioni Luca Marini GP Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“Penso che le condizioni in pista siano cambiate molto oggi. Al mattino il grip era davvero buono, anche per noi che di solito è uno dei nostri punti deboli, ma in gara con le temperature più alte il grip è stato inferiore. Il posteriore è calato più di quanto mi aspettassi nella Sprint. Nel complesso, è stata una giornata dura e dobbiamo continuare a lavorare per vedere cosa possiamo fare domani nella gara lunga”.

4.6/5 - (47 votes)