MotoGP | GP Misano Sprint Race, Bastianini: “Sorpasso troppo ambizioso”

MotoGP GP Misano Ducati – Enea Bastianini ha tagliato il traguardo del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in quarta posizione.

Partito dalla terza fila (ottavo tempo, ndr), il riminese è stato autore di una bella rimonta, che lo ha portato a sfiorare il podio.

Il #23 della Ducati ha provato l’attacco decisivo a Franco Morbidelli alla Quercia, ma è arrivato lungo, chiudendo quarto. In classifica è terzo a pari punti con Marc Marquez, staccato di 77 punti dalla vetta.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Sono stato un pò troppo ambizioso, con il senno di poi non rifarei quell’attacco a Morbidelli, l’ho attaccato subito senza averlo studiato, sarebbe stato meglio studiarlo per provare ad arrivare anche a Pecco (Bagnaia). Ho perso molto tempo dietro a Brad (Binder), guida in moto molto strano ed ho faticato quando ero dietro a lui, poi una volta passato ho fatto il mio ritmo. Penso di poter usare la soft nella gara di domani, ma non abbiamo ancora deciso, dipenderà anche dalla temperature. Ho più feeling con la soft, qui con la media non mi sono mai trovato bene. Questo è un circuito dove se sei davanti fatichi di meno, infatti quando ho passato Binder sono subito andato meglio abbassando il mio ritmo. Domani servirà una bella partenza, non sarà facile, ma ci proveremo.”

4.7/5 - (42 votes)