MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Marini: “Al via ho dato il massimo”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione.

Buona gara dopo una qualifica non facile per Luca, ottavo al via e protagonista di una bella battaglia in pista nelle fasi iniziali. Chiude collezionando 3 punti e sale a 128 nella generale al settimo posto.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“Partire così indietro è sempre complicato, anche se poi lo scatto al via, come nel mio caso, è buono, è difficilissimo superare. Al via ho dato il massimo, sono rimasto in battaglia con tanti piloti forti e non posso che essere soddisfatto, da un lato, della mia performance e delle sensazioni alla guida. Ho spinto i primi giri e poi ho settato un buon passo per tutta la gara. Purtroppo ho pagato caro l’errore in qualifica e domani sarà una gara simile. Su questo tracciato, non serve gestire la gomma, tutti andranno al massimo e io spero di recuperare qualche posizione.”