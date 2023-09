MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Marc Marquez: “Bella la livrea di Gresini”

GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, in decima posizione.

Il pilota spagnolo partito dalla nona casella, ha fatto una buona prima parte di gara, ma quando il rimo è iniziato a scendere ha faticare a tenere il passo e sfruttando la scia del fratello ha conquistato una buona decima posizione.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP San Marino e della Riviera di Rimini Misano

“Mi sono sentito forte e veloce. Questa era la cosa più importante. Era un giorno buono. Ho fatto decimo, che non è un buon risultato, ma in queste condizioni è un bene perché mi sono sentito bene. Perdiamo nei soliti punti, soprattutto in trazione. Ho fatto un a buona gara all’inizio, ma poi l’Aprilia ha iniziato ad andare forte. Sono arrivato lungo e mio fratello mi ha passato, ma l’ho usato per sfruttare la scia e scappare dagli altri. Domani sarà uguale o peggio di oggi. E’ una moto fisica, adesso sto bene, ma stanca tantissimo. Se giri mezzo secondo più piano va bene, ma se vuoi fare questo passo è faticoso. Oggi ho usato tutto, ma sto guidando ogni giro come fosse una qualifica. Dobbiamo fare il 100%. Le voci di mercato? Bella la livrea di Gresini di oggi.”

