MotoGP | GP Misano Sprint Race, Di Giannantonio: “Le sensazioni erano positive e stavo tenendo un buon passo”

MotoGP GP Misano Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Sofferente alla spalla, P14 in qualifica, ma buono spunto al via per Fabio, in 13esima piazza. A terra nel corso della seconda tornata, risale in sella alla Ducati Desmosedici GP per poi ritirarsi definitivamente a sei giri dalla bandiera a scacchi. Conferma la P9 nella generale con 112 punti.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Misano MotoGP 2024

“Dobbiamo ancora vedere bene i dati, ma sono andato lungo alla curva 12, ho preso dello sporco e ho perso il davanti a centro curva. Non ho potuto fare nulla, stavamo recuperando. Abbiamo fatto una modifica all’ultimo, le sensazioni erano positive e stavo tenendo un buon passo. Peccato, dopo la caduta ho cercato di sollevare la moto e, per l’adrenalina, ho fatto uno sforzo con la spalla, non il massimo per la mia condizione fisica. Torniamo sui dati, cerchiamo di fare una bella gara davanti al pubblico di casa.”

