MotoGP | GP Misano Sprint Race, Bezzecchi: “Peccato aver finito la giornata nella ghiaia”

MotoGP GP Misano Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano.

Scattato dalla terza casella della prima fila dopo una bellissima qualifica, Marco perde terreno al via. Chiuso nella morsa della prima curva, è ottavo al termine del primo giro. Nel tentativo di recuperare posizioni, cade quando era nella scia della P8. Rimane 12esimo nella generale con 82 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Misano MotoGP 2024

“Peccato aver finito la giornata nella ghiaia, poteva essere un ottimo sabato. Non sono partito male, ma anche qui, alla prima curva, non ho potuto frenare come avrei voluto e l’abbassatore non si è sbloccato. Ho perso terreno, poi ho cercato di recuperare ma avevo una strana sensazione sul davanti dal lato sinistro. Ho sfiorato la linea bianca alla curva 2, ho perso il davanti e non ho potuto fare nulla per evitare la caduta. Domani sarà durissima, la Top5 è una possibilità e il podio un sogno. Non molliamo.”

