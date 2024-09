MotoGP | GP Misano Sprint Race, Vinales: “Feeling diverso rispetto agli altri anni”

MotoGP GP Misano Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in undicesima posizione.

Maverick Viñales, dopo aver ottenuto l’accesso diretto in Q2 nel venerdì, non è riuscito a replicare lo stesso feeling in qualifica, chiudendo undicesimo in griglia. Nella sprint, il pilota spagnolo ha continuato a incontrare difficoltà nel trovare il feeling con la RS-GP24, concludendo in undicesima posizione, davanti al suo compagno di squadra.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“Il feeling che stiamo avendo a Misano è molto diverso rispetto agli altri anni, quindi è difficile sfruttare al massimo il pacchetto che abbiamo. È complicato soprattutto essere precisi in frenata e questo mi toglie molta velocità in gara. È una pista che richiede precisione e, al momento, faccio fatica a trovarla. Non siamo comunque lontani a livello di passo gara, ma abbiamo bisogno di maggiore costanza.”

