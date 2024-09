MotoGP | GP Misano, Rins: “La gara di Aragon è stata una bella spinta”

MotoGP GP Misano Yamaha Monster – La pista di Misano, sede del tredicesimo Gp della stagione, è stata un terreno di caccia di successo per Álex Rins, nelle classi inferiori.

È salito sul podio a Misano tre volte in totale: ha vinto le gare Moto3 nel 2013 e 2014 e si è assicurato il secondo posto in Moto2 nel 2016. Il suo miglior risultato in MotoGP è arrivato nel 2018, quando è arrivato quarto. Lo spagnolo è attualmente al 20° posto nella classifica del campionato e spera di risalire ulteriormente la classifica questo fine settimana.

Dichiarazioni Alex Rins GP Misano MotoGP 2024

“La gara di Aragon è stata una bella spinta, ma durante il weekend in generale è stato difficile valutare i nuovi elementi perché stavamo lottando molto con il basso livello di aderenza del nuovo asfalto. Ecco perché è positivo che questo weekend ci sia un altro GP a Misano, dove abbiamo fatto il test privato. Ad Aragon, stavamo già guidando con una configurazione della moto diversa rispetto al GP austriaco. Spero che questo weekend sarò in grado di notare di più la differenza. Non vedo l’ora!”

