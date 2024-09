MotoGP | GP Misano, Quartararo: “Il time attack sarà un punto cruciale”

MotoGP GP Misano Yamaha Monster – Fabio Quartararo dopo il weekend di alti e bassi di Aragon è pronto a rifarsi in occasione del Gran Premio di Misano, tredicesima tappa del Motomondiale 2024.

Fabio Quartararo entra nell’amato circuito di Misano come 15° nella classifica generale. La pista ha un posto speciale nel suo cuore, poiché qui si è assicurato il titolo di campione del mondo MotoGP nel 2021. Il francese si diverte a guidare la sua YZR-M1 in questa sede, come dimostrano i due secondi posti che ha ottenuto qui nella classe regina nel 2019 e nel 2021 (GP di San Marino), e spera di ottenere di nuovo risultati positivi questo fine settimana.

Dichiarazioni Fabio Quartararo GP Misano MotoGP 2024

“Dopo Aragon, ci spostiamo a Misano. Abbiamo fatto dei test qui non molto tempo fa. Durante il test privato, il ritmo era ok. La cosa che non è andata tanto bene è il time attack, quindi mi aspetto che sarà un punto cruciale. Ma vediamo cosa possiamo fare questo fine settimana. Più moto in pista con noi significano più gomma in pista. Potremmo trarne beneficio.”

