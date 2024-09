MotoGP | Oliveira firma con Prima Pramac Yamaha Factory Team

E’ di poco fa la notizia dell’ingaggio di Miguel Oliveira nel team Prima Pramac Yamaha per le prossime due stagioni. Il portoghese sarà in sella alla Yamaha YZR-M1 e potrà contare sul pieno supporto della Yamaha.

Dichiarazioni Miguel Oliveira su passaggio in Yamaha

“Per me sarà un grande privilegio rappresentare un marchio iconico del nostro sport come Yamaha. Durante i miei anni di carriera, e nel percorso verso la MotoGP, ho sempre guardato le loro moto blu con grande entusiasmo. Adesso è una realtà, voglio ringraziare Yamaha Motor Company per il suo impegno nei miei confronti in una fase di transizione così importante del progetto. Lin Jarvis è stata una figura chiave, nell’avviare le discussioni e nel far sì che tutto ciò accadesse. Credo di poter essere utile, in questo periodo di transizione, per riportare la moto al top. Voglio ringraziare inoltre Campinoti, Gino Borsoi e tutto lo staff Pramac per aver intrapreso questo viaggio insieme a me. Non potrei essere più felice ed entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo”

Dichiarazioni Lin Jarvis su Miguel Oliveira in Yamaha

“Siamo lieti di annunciare che un pilota professionale ed esperto come Miguel Oliveira si unirà alla formazione Yamaha per il 2025 e 2026. Gli diamo un caloroso benvenuto nel progetto Yamaha MotoGP. Miguel è un pilota che possiede competenze tecniche, esperienza, la velocità e la precisione necessare per migliorare le prestazioni della Yamaha YZR-M1. Non vediamo l’ora di lavorare con lui. Sarà un membro chiave del progetto Yamaha MotoGP e potrà contare sul nostro pieno supporto”