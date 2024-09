MotoGP | GP Misano, Marini: “È sempre un weekend piacevole”

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Luca Marini è impaziente di scendere in pista di fronte al pubblico di casa per il Gran Premio di San Marino, tredicesima tappa del Motomondiale 2024.

Mentre cerca di scrollarsi di dosso una serie di sfortuna, l’italiano ha fatto evidenti progressi durante l’anno e ha continuato a mettere insieme weekend solidi gara dopo gara. Tutto è pronto per Marini per godersi un altro weekend di progressi a casa.

Dichiarazioni Luca Marini GP Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“Misano è sempre un weekend piacevole con i tifosi di casa che mi sostengono, quindi non vedo l’ora, è un piacere correre davanti a tutti lì. Gli ultimi weekend sono stati positivi fino a domenica, quindi dobbiamo assicurarci che tutto sia corretto per sfruttare al meglio ogni opportunità che si presenta. Il nostro test lì dopo l’Austria ci consentirà di ricontrollare alcune cose, ma sappiamo quali sono i nostri obiettivi per il weekend. Mettiamo insieme un buon weekend in modo da avere molti dati per il test di lunedì”.

4.7/5 - (43 votes)