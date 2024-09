MotoGP | GP Misano: Michelin, tracciato che mette a dura prova le gomme

GP Misano MotoGP 2024 – Il Motomondiale non si ferma e dopo la trasferta del Motorland di Aragon, si torna subito in pista al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro della 13esima tappa della MotoGP 2024.

Il circuito di Misano, costruito nel 1969, ospita gare motociclistiche dal 1972, per un totale di ben 52 anni. Una storia molto ricca costellata da alcune pause, in particolare quando nel 1993 è stato intrapreso un programma di modernizzazione. Da parte sua, la MotoGP organizza ogni anno un Gran Premio a Misano dal 2007, quando la direzione del circuito è stata cambiata da antioraria a oraria. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è anche teatro di un gran numero di test privati, il che spiega perché Michelin e i suoi partner conoscano così bene il layout.

La sede è apprezzata anche per la sua posizione geografica a ridosso del mare, e per il suo clima piacevole, anche se potenzialmente mutevole, senza dimenticare il fervore dei numerosi tifosi durante i weekend dei Gran Premi. Questa profonda conoscenza del circuito, così come l’analisi dei dati raccolti qui nel tempo, hanno messo gli ingegneri Michelin sulla scia di un’evoluzione necessaria in termini di mescole di gomma.

In occasione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, Michelin Motorsport metterà a disposizione dei propri partner tre pneumatici anteriori simmetrici (Soft, Medium e Hard). Mentre al posteriore, i piloti potranno scegliere tra mescole Soft o Medium. Come nel 2023, quest’ultimo sarà asimmetrico, con una spalla destra rinforzata. Questa scelta vuole rispondere alla configurazione del circuito, che prevede dieci curve a destra e sei a sinistra, su una lunghezza di 4,226 km.

In caso di pioggia, Michelin offrirà i suoi pneumatici Power Rain in mescole Soft e Medium, sia per l’anteriore che per il posteriore. Anche i posteriori saranno asimmetrici, come le loro controparti Power slick.

Per soddisfare le crescenti prestazioni delle moto, Michelin ha aumentato la durezza delle tre mescole di gomma del pneumatico anteriore. Mentre per il posteriore verranno utilizzate le specifiche 2023.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Misano MotoGP 2024

“Stavamo pensando di apportare queste modifiche già dallo scorso anno, e i dati registrati dall’inizio della stagione 2024 ci hanno convinto a fare il passo e selezionare mescole di gomma più dure per l’anteriore – dice Piero Taramasso, responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin – Le gomme che abbiamo portato qui la scorsa stagione erano perfettamente adattate, e abbiamo battuto tutti i record. Tuttavia, dato il livello di prestazioni delle moto del 2024 e il numero di miglioramenti che sono stati fatti di recente, ci rendiamo conto che i nostri partner hanno ora esigenze leggermente diverse per quanto riguarda le gomme, soprattutto per l’anteriore. Ecco perché abbiamo preso questa decisione, per offrire ai piloti prestazioni ancora più consistenti, oltre a una migliore sensibilità. Misano è un circuito abbastanza piatto, piuttosto tecnico, che mette a dura prova le gomme perché alterna curve lente e veloci. Alcuni settori, come la curva a gomito di Tramonto, o il Curvone, una lunga curva a destra ad altissima velocità, generano uno stress significativo sulle gomme. Sappiamo che la combinazione di mescole più dure all’anteriore, insieme a una mescola posteriore che trasmette perfettamente la potenza al tracciato, creerà il cocktail ottimale per ottenere buone prestazioni.”

