MotoGP | GP Misano, Marc Marquez si prende la rivincita, fantastico Bezzecchi: gli highlights [VIDEO]

Highlights GP Misano 2025 – Marc Marquez mette a tacere gli haters che ieri festeggiavano la sua caduta con il trionfo nel Gran Premio di San Marino e la Riviera di Rimini. Il pilota della Ducati, ha raggiunto il record di 512 punti in Campionato ed ha eguagliato il record di Andrea Dovizioso di 14 vittorie con la casa di Borgo Panigale.

Secondo un bravissimo Marco Bezzecchi che si conferma dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri. Il pilota Aprilia non ha mai mollato, cercando di dare del filo da torcere a Marquez fino al traguardo. Terzo classificato, Alex Marquez che ha preferito accontentarsi, non avendo il passo e la velocità dei primi due.

Ora si va in Giappone, dove Marc Marquez potrà laurearsi Campione se concluderà la gara con un vantaggio di tre punti sul fratello.

Quarto e quinto posto per i piloti VR46, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Sesta posizione per la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer, a precedere la Honda di Luca Marini. Fabio Quartararo porta la sua Yamaha al traguardo in ottava posizione, seguito dalla Yamaha Pramac di Miguel Oliveira e la KTM di Brad Binder.

Altra gara difficile per Francesco Bagnaia, conclusa con una caduta, fortunatamente senza conseguenze.



