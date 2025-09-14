MotoGP | GP Misano Gara Bastianini: “Ho preso una buca e sono caduto”

GP San Marino e Riviera di Rimini Misano KTM Tech3 MotoGP 2025 – Gara sfortunata per Enea Bastianini nel GP di casa. Il pilota KTM Tech3, è caduto durante il tredicesimo giro mentre era in tredicesima posizione. Enea guarda con fiducia ai test di domani, sperando di poter ritrovare buone sensazioni alla guida.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Misano KTM Tech3 MotoGP 2025

“Stavo risalendo ma i problemi erano quelli di ieri, mi sembrava di tenere bene il ritmo ma alla curva 13 andavo sempre largo, non riuscivo a chiudere la linea e quindi la staccata della 14 non mi riusciva mai uguale. Purtroppo lì c’è una buca, e l’ho presa in pieno, la moto ha fatto chatter e sono caduto. Partendo più avanti oggi sarebbe stato facile, qua abbiamo riscontrato molti problemi al T3, domani sarà fondamentale per via dei test con qualcosa di nuovo da provare. Credo che ci saranno delle cose che possono aiutare, nulla di grosso ma piccole cose che possono fare la differenza. I collaudatori proveranno altro e vediamo”

Foto: Valter Magatti

