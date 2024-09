MotoGP | GP Misano 2, Rins: “Ho notato una differenza positiva con il motore prototipo”

MotoGP GP Misano Yamaha Monster – Alex Rins si prepara con entusiasmo alla fase finale della stagione MotoGP 2024, dopo un positivo test ufficiale IRTA a Misano.

Lo spagnolo ha approvato il nuovo telaio e ha iniziato il lavoro sul motore prototipo per il 2025, portando una ventata di ottimismo al suo team. Anche se la gara di San Marino non ha portato i risultati sperati, Rins è determinato a riscattarsi nei prossimi appuntamenti, iniziando proprio con la tripla intestazione di fine stagione.

Attualmente in 20ª posizione nella classifica generale, Rins è concentrato su come migliorare il suo piazzamento, sfruttando queste ultime gare come un’opportunità per valutare e sviluppare il pacchetto tecnico in vista della stagione 2025. Le prossime settimane saranno cruciali, con numerosi GP ravvicinati, che metteranno alla prova la competitività del team e offriranno importanti indicazioni per il futuro.

Dichiarazioni Alex Rins GP Misano MotoGP 2024

“Abbiamo avuto un test di Misano piuttosto buono. Ho notato una differenza positiva con il motore prototipo 2025 e abbiamo anche fatto un po’ di lavoro per questo fine settimana. Ora stiamo iniziando le triple di fine stagione qui a Misano. Questi ultimi mesi del calendario MotoGP sono sempre un periodo intenso con molte gare in un breve lasso di tempo. Ma è anche una buona opportunità per testare il nostro attuale pacchetto su varie piste con un occhio alla stagione 2025.”

