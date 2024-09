MotoGP | GP Misano Gara, Di Giannantonio: “Contento a metà”

MotoGP GP Misano Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Sale di una posizione in classifica – ottavo – con 119 punti, Fabio Di Giannantonio al termine di un GP difficile da gestire per i postumi della caduta in Austria. Scattato dalla 14esima casella della griglia, solido e costante, continua la striscia di risultati positivi alla vigilia del test ufficiale MotoGP di domani a cui, in misura cautelare, non prenderà parte.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Misano MotoGP 2024

“Sono contento a metà, anche se dobbiamo dare il giusto valore a quello che sta succedendo. La spalla è dolorante, non sono al 100% e non guido in maniera naturale. La squadra sta lavorando tantissimo per cercare di supportarmi, ma non è facile esprimersi al massimo. Non sono partito male, poi nei giri cruciali, con la pioggia, non ho preso rischi. Ho mollato qualche metro, per precauzione, e ho perso in contatto con i primi. Peccato perché poi ho tenuto un passo costante nel finale, simile a quello dei più forti. Bilancio nel complesso buono: al momento la priorità è il recupero in vista della prima tripla. Domani non sarò in pista e cercherò di sfruttare al massimo queste due settimane di stop.”

