MotoGP | GP Misano Day 1, Vinales: “È stato un buon venerdì”

MotoGP GP Misano Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la prima giornata di Prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, con l’ottavo tempo.

Performance solida per Maverick Viñales nella prima giornata di prove al Misano World Circuit. Dopo aver chiuso nono nella FP1, il pilota spagnolo ha ulteriormente migliorato nella practice, chiudendo ottavo e assicurandosi così l’accesso diretto in Q2.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“È stato un buon venerdì, anche se il passaggio in Q2 è stato difficile: tutti sono stati molto veloci. Sto faticando più rispetto all’anno scorso, quindi dobbiamo capire dove possiamo migliorare per essere più veloci. In accelerazione siamo forti, ma mi manca un po’ di precisione.”

