MotoGP | GP Misano Day 1, Espargarò: “Peccato per l’errore alla fine della sessione”

MotoGP GP Misano Aprilia – Aleix Espargaró ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con il 12esimo tempo.

La practice è stata complicata per Aleix Espargaró, nonostante il buon passo gara dimostrato. Una caduta senza conseguenze alla curva 1, avvenuta negli ultimi minuti del time-attack, gli ha precluso ulteriori miglioramenti e lo ha relegato al dodicesimo posto. Il pilota spagnolo dovrà quindi passare dalla Q1 e lottare per garantirsi un posto in Q2.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“Sono competitivo e con la gomma media posteriore ho fatto un buon passo gara. Sono soddisfatto di come abbiamo iniziato, meglio di quanto mi aspettassi in questa pista. Peccato per l’errore alla fine della sessione che non mi ha permesso di migliorare il mio tempo.”

