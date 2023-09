MotoGP | Gp Misano Day 1, Marini: “Centrare la Q2 era fondamentale”

MotoGP GP San Marino e Riviera di Rimini Misano Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, con il quinto tempo.

Costante sul passo anche Luca, a soli tre decimi dalla pole provvisoria, grazie ad un miglior giro di 1:31.187 e pronto a dire la sua domani in qualifica (11.15 pm – ora locale ndr).

Dichiarazioni Luca Marini Day 1GP San Marino e Riviera di Rimini Misano MotoGP 2023

“È andata decisamente bene oggi: da subito abbiamo trovato molto grip in pista, non lo consideravo. Ieri ci sono stati i test della MotoE e l’asfalto era più gommato del previsto. Al pomeriggio non sono stato perfetto, con la temperatura ho fatto più fatica, ho usato due gomme scaldate, poi le bandiere gialle. Ho centrato nel finale la Q2 e sono contento, un tassello cruciale per il proseguimento del weekend.”