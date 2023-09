MotoGP | Gp Misano Day 1, Aleix Espargarò: “Brutta caduta, ho un po’ di dolore”

GP Misano MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dodicesima tappa del Motomondiale 2023, con il dodicesimo tempo.

Il Vincitore del Gp di Barcellona, nel corso della giornata ha accusato diversi problemi di chattering. Nel finale del turno valido alla conquista diretta della Q2 è stato vittima di una scivolata che gli ha precluso ulteriori miglioramenti e lo ha relegato al dodicesimo posto. In seguito ai controlli medici effettuati dopo la caduta dal Dott. Angel Charte, ad Aleix è stato riscontrato un colpo di frusta che richiederà riposo assoluto fino a domani.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 GP Misano MotoGP 2023

“E’ stata una brutta caduta purtroppo, ho molto dolore al collo e non è stato certo il migliore inizio di weekend. Non ho avuto un buon feeling oggi, ho patito molto le vibrazioni che mi hanno impedito di essere preciso nella guida. Stavo spingendo per entrare in top-10 e raddrizzare la giornata ma non è bastato. Ora cercherò di riposarmi e recuperare per quanto possibile, farò di tutto per tornare in pista domattina”.

