MotoGP | GP Misano 2, Espargarò: “È una pista complicata per noi”

MotoGP GP Misano Aprilia – Aleix Espargaró si prepara a scendere in pista al Misano World Circuit per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, il quattordicesimo appuntamento della stagione.

Dopo alcune difficoltà nelle gare recenti, Aleix è determinato a interrompere la sua striscia negativa e a tornare a lottare per le posizioni di vertice. Il pilota di Aprilia Racing ha lavorato intensamente durante il test ufficiale e nei giorni successivi, puntando a ottenere un risultato importante nella sua ultima gara in Italia prima della trasferta asiatica.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“La prima gara di Misano non è andata come ci aspettavamo. Ovviamente la gara lunga è stata condizionata dalla pioggia, ma comunque non siamo stati veloci come speravamo durante il fine settimana. Durante il test, abbiamo capito la direzione da seguire, per cui spero di poter migliorare. È comunque una pista complicata per noi, ma siamo pronti a fare bene e lottare per le posizioni che contano.”

