MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race, Espargarò: “Il passo gara non è stato affatto male, ma siamo comunque lontani dai migliori”

MotoGP GP Misano Aprilia – Aleix Espargaró ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano in 12esima posizione.

Per Aleix Espargaró, la Q2 è stata complessa, non riuscendo ad ottenere un giro veloce che gli permettesse di avanzare oltre la quarta fila in griglia. Anche per lui, la partenza dall’undicesima posizione, ha ulteriormente compromesso la sua gara, nonostante il ritmo costante. Aleix ha concluso la sprint in dodicesima posizione, alle spalle dell’Aprilia del Team Trackhouse di Miguel Oliveira.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“Maverick ed io abbiamo provato configurazioni completamente diverse, sia venerdì sia sabato, ma alla fine nella sprint abbiamo deciso di partire con configurazioni simili, perché non siamo riusciti a trovare qualcosa che ci permettesse di avvicinarci ai primi. Il passo gara non è stato affatto male, ma siamo comunque lontani dai migliori.”

