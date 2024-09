MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race, Vinales: “Quello che mi ha penalizzato è stata la posizione di partenza”

MotoGP GP Misano Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano in decima posizione.

Maverick Viñales, in partenza dall’ottava casella in griglia, ha perso un paio di posizioni nelle prime curve, ritrovandosi decimo alla fine del primo giro. Nonostante un buon passo gara, la rimonta dalle retrovie si è rivelata difficile e Maverick non è riuscito ad andare oltre la decima posizione finale.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Emilia Romagna Misano Aprilia MotoGP 2024

“Quello che mi ha penalizzato è stata la posizione di partenza, fa davvero la differenza essere più avanti in griglia qui a Misano. Nelle qualifiche non sono riuscito a fare la differenza e purtroppo, questo influisce sul risultato finale. Per la gara lunga bisogna rimanere fiduciosi e continuare a lavorare, ho comunque un buon feeling con la gomma media e penso di poter fare una bella gara.”

