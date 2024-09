SBK | Gp Cremona Gara 1, Bulega: “Petrucci oggi è andato davvero molto forte”

Superbike Italia Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Italia a Cremona in seconda posizione.

Il pilota italiano, partito dalla Pole Position, guida la gara per tre giri prima di subire l’attacco di Petrucci e Iannone (Ducati) che in quel momento sembrano avere un passo più efficace. Dopo il crash di Iannone al nono giro, Bulega gestisce il risultato prendendo 20 punti importanti per la classifica.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Italia Superbike 2024

“Un risultato importante che mi consente di portare a casa 20 punti. E’ stata una bella gara anche se devo ammettere che mi è mancato un po’ di feeling sull’anteriore per provare a stare vicino a Petrucci che oggi è andato davvero molto forte. Dobbiamo sistemare un paio di dettagli per fare ancora meglio domani”.

