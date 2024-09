MotoGP | GP Misano 2, Mir: “Se facciamo un solo giro durante questo weekend, sarà già meglio dell’ultimo”

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Joan Mir ha saltato l’intero Weekend ed del Gran Premio di San Marino e della Riviera di rimini a causa di un problema fisico, ma per il Gp dell’Emilia Romagna è carico e pronto a fare bene.

Il weekend di Joan Mir può solo migliorare rispetto alla sua precedente visita sulla costa italiana, ora libera dal virus che lo ha colpito. L’obiettivo per questa seconda edizione rimane in gran parte lo stesso della prima per il #36; continuare a migliorare la sua Honda RC213V in base alla messa a punto ad Aragon e a ciò che lui e la sua parte del garage hanno imparato lunedì. Mettere insieme un weekend competitivo in Italia sarà importante per preparare la prossima ondata di gare.

Dichiarazioni Jona Mir GP Emilia Romagna Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“Se facciamo un solo giro durante questo weekend, sarà già meglio dell’ultimo. Ora mi sento molto meglio e sono riuscito ad allenarmi completamente durante questa settimana lontano dalla pista, la mia condizione fisica non è un problema. Siamo riusciti a recuperare un po’ nel test di lunedì e a provare un paio di cose che dovrebbero permetterci di partire al meglio questo weekend. Vediamo cosa ci riserva il weekend mentre iniziamo questo intenso periodo di gare”.

