MotoGP | Gp Misano 2, Acosta: “Proveremo a migliorare il risultato della gara scorsa”

MotoGP Gp Misano KTM GASGAS – Pedro Acosta è pronto a tornare in pista a Misano, dove questo weekend è in programma il Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Nella gara corsa sempre a Misano due weekend fa, ha chiuso il venerdì nella top 10, si è qualificato in seconda fila e ha concluso sesto nella Sprint Race.

Domenica invece la scelta di cambiare moto causa pioggia non ha pagato, ma nel test del lunedì il rookie della KTM ha provato nuove soluzioni che gli sono piaciute. Ecco cosa ha detto il #31 della casa austriaca.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Misano 2 sarà un weekend speciale, visto che abbiamo già corso lì la scorsa settimana, quindi spero che questo ci aiuterà a mettere a punto la moto. Anche il test di lunedì a Misano è stato importante per noi, perché abbiamo provato molte cose che spero potremo applicare nelle restanti gare della stagione. Vediamo come sarà il meteo e se riusciremo a mantenere o addirittura migliorare il ritmo che avevamo lo scorso weekend. Misano è una pista che penso sia buona per noi e dove possiamo andare veloci. Ultima gara prima di un tour asiatico molto importante, diamoci dentro!”

4.9/5 - (7 votes)