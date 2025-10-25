MotoGP | GP Malesia Sprint Race, vince Bagnaia, Alex Marquez è vice campione: gli highlights [VIDEO]

Highlights Sprint Race GP Malesia – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio della Malesia.

Francesco Bagnaia ritrova il sorriso con una brillante vittoria dopo la Pole Position conquistata questa mattina. Il pilota piemontese sembra aver trovato la bussola in Malesia, grazie ad una modifica che sta dando i suoi frutti. In seconda posizione, troviamo il neo vice Campione del Mondo, Alex Marquez che ha preceduto il compagno di squadra, Fermin Aldeguer ma quest’ultimo è stato penalizzato per irregolarità nella pressione della gomma anteriore e retrocesso alla settima posizione.

Sul podio finisce quindi la KTM di Pedro Acosta, seguito dalla Ducati VR46 di Franco Morbidelli e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Ottima rimonta di Marco Bezzecchi che partiva quattordicesimo e ha concluso la gara in sesta posizione.

Settimo Fermin Aldeguer, davanti alla KTM di Johann Zarco e ad Enea Bastianini, anche lui autore di un’ottima rimonta dalle retrovie. Chiude la TOP 10, l’altra Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.



