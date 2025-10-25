MotoGP

MotoGP | GP Malesia Sprint Race, vince Bagnaia, Alex Marquez è vice campione: gli highlights [VIDEO]

Aldeguer penalizzato per irregolarità pressione gomme

di Jessica Cortellazzi25 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Malesia Sprint Race, vince Bagnaia, Alex Marquez è vice campione: gli highlights [VIDEO]MotoGP | GP Malesia Sprint Race, vince Bagnaia, Alex Marquez è vice campione: gli highlights [VIDEO]

Highlights Sprint Race GP Malesia – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio della Malesia.

Francesco Bagnaia ritrova il sorriso con una brillante vittoria dopo la Pole Position conquistata questa mattina. Il pilota piemontese sembra aver trovato la bussola in Malesia, grazie ad una modifica che sta dando i suoi frutti. In seconda posizione, troviamo il neo vice Campione del Mondo, Alex Marquez che ha preceduto il compagno di squadra, Fermin Aldeguer ma quest’ultimo è stato penalizzato per irregolarità nella pressione della gomma anteriore e retrocesso alla settima posizione.

Sul podio finisce quindi la KTM di Pedro Acosta, seguito dalla Ducati VR46 di Franco Morbidelli e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Ottima rimonta di Marco Bezzecchi che partiva quattordicesimo e ha concluso la gara in sesta posizione.

Settimo Fermin Aldeguer, davanti alla KTM di Johann Zarco e ad Enea Bastianini, anche lui autore di un’ottima rimonta dalle retrovie. Chiude la TOP 10, l’altra Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.


Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | GP Malesia: Alex Marquez è vice-campione del MondoMotoGP | GP Malesia: Alex Marquez è vice-campione del Mondo
MotoGP

MotoGP | GP Malesia: Alex Marquez è vice-campione del Mondo

Con il secondo posto nella Sprint, il pilota del Gresini Racing blinda il secondo posto in classifica: per la prima volta due fratelli chiudono ai primi due posti in un Mondiale
GP Malesia Sepang Gresini Racing 2025 – Alex Marquez conquista il secondo posto nella Sprint del GP della Malesia e

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00046motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00050motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00012motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00021motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00034motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00054motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00033motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00032motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00053motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00001motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00038motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00026

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news