MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Acosta: “Buon ritmo”
Podio "Sprint" per il pilota della KTM grazie alla penalità inflitta ad Aldeguer
GP Malesia Sepang KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta conquista il terzo posto nella Sprint del GP della Malesia, anche grazie alla penalità inflitta a Fermin Aldeguer (nella foto dietro al pilota della KTM, ndr) per pressione irregolare degli pneumatici.
Dopo una qualifica chiusa al quinto posto, il giovane talento spagnolo ha mostrato carattere e velocità, gestendo al meglio una gara resa complicata dal degrado delle gomme.
Il risultato conferma la crescita costante del pilota della KTM, che continua a farsi spazio tra i protagonisti della MotoGP e guarda con fiducia alla gara lunga di domenica.
Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race GP Malesia Sepang KTM MotoGP 2025
“Finalmente un podio. Sono riuscito a mantenere un buon ritmo nella Sprint fino al calo che stiamo accusando da Giappone. Sapevo che sarebbe stata una gara lunga! Ho fatto tutto il possibile con quello che avevo a disposizione. È stata un’altra gara in cui consumiamo molto le gomme. La qualifica è stata piuttosto lenta, ma il passo nella Sprint era decisamente veloce. Vedremo domani.”
Foto: Valter Magatti
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login