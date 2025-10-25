MotoGP

MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Bastianini: “Domani più veloci”

Nona posizione per il pilota riminese

di Jessica Cortellazzi25 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Bastianini: “Domani più veloci”MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Bastianini: “Domani più veloci”

GP Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini si è detto soddisfatto al termine della Sprint Race del Gran Premio della Malesia. Il pilota KTM Tech3, dopo una qualifica difficile è riuscito a rimontare fino alla nona piazza. I problemi sono sempre gli stessi ma la “Bestia” confida nella gara di domani.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race Gp Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025

“Come sempre, ogni giorno un po’ meglio. Arriveremo a domenica più veloci rispetto agli altri due giorni e sempre nella Top Ten. Il problema è lo stesso e mi manca un po’ di fiducia, questo vale per le qualifiche. Mi manca il salto e il grip in più per il giro veloce ma in gara riesco a fare il mio passo e oggi non è andata poi così male. Stessa storia”

3.7/5 - (4 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00046motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00050motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00012motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00021motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00034motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00054motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00033motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00032motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00053motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00001motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00038motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00026

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news