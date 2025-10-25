MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Bastianini: “Domani più veloci”
Nona posizione per il pilota riminese
di Jessica Cortellazzi25 Ottobre, 2025
GP Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini si è detto soddisfatto al termine della Sprint Race del Gran Premio della Malesia. Il pilota KTM Tech3, dopo una qualifica difficile è riuscito a rimontare fino alla nona piazza. I problemi sono sempre gli stessi ma la “Bestia” confida nella gara di domani.
Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race Gp Malesia Sepang KTM Tech3 MotoGP 2025
“Come sempre, ogni giorno un po’ meglio. Arriveremo a domenica più veloci rispetto agli altri due giorni e sempre nella Top Ten. Il problema è lo stesso e mi manca un po’ di fiducia, questo vale per le qualifiche. Mi manca il salto e il grip in più per il giro veloce ma in gara riesco a fare il mio passo e oggi non è andata poi così male. Stessa storia”
