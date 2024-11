MotoGP | GP Malesia Sprint Race, Espargarò: “Sono soddisfatto della mia performance “

MotoGP GP Malesia Aprilia – Aleix Espargaró ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Malesia in 12esima posizione.

Aleix Espargaró, nella sprint a Sepang, ha firmato una partenza discreta dalla sedicesima casella in griglia, riuscendo a recuperare due posizioni già alla fine del primo giro. Dopo diversi sorpassi nelle fasi iniziali, il pilota spagnolo si è stabilizzato in dodicesima posizione, concludendo la sprint come il primo dei piloti Aprilia al traguardo.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Malesia Aprilia MotoGP 2024

“Devo dire che sono soddisfatto della mia performance nella sprint. Sono riuscito a rimontare e a fare diversi sorpassi, con un passo migliore di quanto pensassi. Sappiamo che il caldo condiziona la performance della moto, ma nonostante questo, sono contento del risultato e del ritmo che ho mantenuto partendo da così indietro.”

