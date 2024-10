MotoGP | GP Malesia 2024: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Malesia – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Sepang per la diretta della Conferenza Stampa del Gran Premio della Malesia. Nella prima parte, saranno presenti i due contendenti al titolo Mondiale, Jorge Martin e Pecco Bagnaia, separati dal 17 punti. Per lo spagnolo, la Malesia potrebbe essere il matchpoint: dovrà guadagnare 21 punti in più dell’italiano, per aggiudicarsi il titolo Mondiale.

Nella seconda parte della conferenza, saranno presenti Davide Tardozzi e Gino Borsoi, team manager dei team Ducati Lenovo e Prima Pramac Racing.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP MALESIA DALLE 10:00