MotoGP | Gp Malesia Qualifiche: Bagnaia si prende la pole di carattere

MotoGP Gp Malesia Sepang Qualifiche – Francesco Bagnaia si aggiudica la pole del Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 18esima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota del team Ducati, con lo stratosferico tempo di 1:57.491 che vale il nuovo record della pista, ha beffato per 0.058s Jorge Martin. Lo spagnolo che sembrava inarrivabile, è stato vittima in scivolata nel finale del turno, ma questo non togli valore ad un giro praticamente perfetto del Campione del Mondo in carica. Enea Bastianini, passato per la tagliola della Q1, ha chiuso con un ottimo terzo tempo, con con un ritardo dalla pole di 0.099.

Alex Marquez ha chiuso con il quarto tempo precedendo Luca marini e Marco Bezzecchi. Brad Binder apre la terza fila davanti a Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Jack Miller completa la top ten.

Dopo aver passato la tagliola della Q1, Fabio Di Giannantonio ha chiuso con l’undicesimo tempo.

Dopo un’ottima FP2 Franco Morbidelli, infastidito per tutto il turno da Marc Marquez, scatterà dalla 15esima casella, mentre lo spagnolo, caduto a fine turno è 20esimo.

La wild card, Alvaro Bautista, neo bi campione del Mondo, ha chiuso con il penultimo tempo dopo essere rimasto a secco di benzina a fine turno.

