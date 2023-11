MotoGP | Gp Malesia, Marini: “Sono sempre andato forte qui”

MotoGP GP Malesia Sepang Mooney VR46 – Luca Marini si prepara a tornare sulla pista di Sepang, sede del Gran Premio della Malesia, con il sorriso sulle labbra e la determinazione nel cuore.

Sepang è una pista speciale per Marini, un luogo che evoca ricordi indelebili, tra cui la sua prima vittoria nel Mondiale Moto2 nel 2018. Con il Gran Premio della Malesia all’orizzonte, Marini guarda con fiducia alla sfida che lo attende. Nonostante un infortunio alla spalla, il pilota ha dimostrato grande resilienza, gestendo con successo le variabili del clima e le sfide in pista in Thailandia. Le sensazioni sono positive e Marini è determinato a concludere la stagione in crescendo, puntando a raccogliere il massimo dei risultati possibili. Saranno tre settimane impegnative, ma Marini è pronto a mettere il suo talento in mostra e a conquistare il podio a Sepang.”

Dichiarazioni Luca Marini preview GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Sono sempre contento di tornare a Sepang, una delle mie piste preferite e dove ho conquistato la mia prima vittoria assoluta nel Mondiale nel 2018 in Moto2. Sono sempre andato forte qui, riuscendo ad adattarmi alle temperature, spesso davvero proibitive. Con la spalla va meglio, in Thailandia abbiamo gestito bene la gara del sabato e le condizioni climatiche, mentre in gara abbiamo fatto più fatica. Le sensazioni sono comunque positive. Saranno tre settimane impegnative, l’obiettivo è chiudere la stagione in crescendo e raccogliere il massimo possibile.”

