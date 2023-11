MotoGP | Gp Malesia Gara, Vinales: “Questo è il massimo che si poteva fare”

MotoGP Malesia Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, in 11esima posizione.

La domenica malese di Sepang non ha portato i miglioramenti sperati in casa Aprilia., che si deve accontentare dell’undicesimo posto di Maverick. La sua gara è stata condizionata soprattutto dall’essere nella zona più affollata del gruppo, dove tra sorpassi e gestione delle gomme diventa difficile far valere un ritmo che, sulla carta, poteva meritare miglior epilogo.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara GP Malesia MotoGP 2023

“Non è stata una gara fantastica ma è quella che si poteva fare oggi. Abbiamo ormai capito che, se ti trovi in mezzo al gruppo, puoi avere anche un buon ritmo ma non riesci ad esprimerlo al massimo. Devi sorpassare e non farti sorpassare, gestire la temperatura della gomma, tutti fattori che alla fine limitano la prestazione finale. Guardo alle cose positive: una gara come questa ci ha permesso di raccogliere tantissime informazioni, magari non riusciremo a sfruttarle subito in Qatar ma di sicuro gli ingegneri Aprilia avranno molti dati per aiutare lo sviluppo della moto 2024”.

