MotoGP | Gp Malesia Gara, Aleix Espargarò: “Difficile da digerire il gap da quelli davanti”

MotoGP Malesia Aprilia – Aleix Espargarò non ha chiuso il Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023.

Aleix è incappato in una scivolata alla curva 9 mentre, dodicesimo, cercava di ricucire il gap. La sua generosità si è scontrata con un feeling all’anteriore non perfetto, ricorrente durante il weekend, sul quale i tecnici lavoreranno sia in vista del Qatar sia come linea di sviluppo della RS-GP 2024.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara GP Malesia MotoGP 2023

“Un weekend da dimenticare, lo possiamo dire. Nel Warmup abbiamo provato un setup molto differente sulla moto, a dire il vero sono stato veloce ma mi sono subito reso conto di essere più al limite con l’anteriore. La cosa più difficile da digerire non è tanto la caduta, quella ci puo’ stare, quanto il gap che abbiamo accusato rispetto ai migliori. Quando sono scivolato alla curva nove ero dodicesimo, senza un ritmo tale da poter pensare ad un recupero importante: su questo dobbiamo riflettere e trovare una soluzione per tornare competitivi”.

