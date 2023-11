MotoGP | Gp Malesia Gara, Bautista: “Adesso posso confessarlo: ho forti dolori dopo l’incidente a Jerez”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati Aruba.it Racing – Alvaro Bautista ha chiuso il Gran Premio della Malesia, 18esima tappa del Motomondiale 2023, in 17esima posizione.

L’obiettivo minimo era quello di portare a casa un punto per consentire al team Aruba.it Racing di entrare ufficialmente nella classifica di MotoGP. Purtroppo il problema derivante dallo spaventoso incidente durante i test successivi all’ultimo round di Jerez, non ha consentito al pilota spagnolo di essere sufficientemente competitivo per chiudere almeno in quindicesima posizione.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Sprint Race GP Malesia Sepang MotoGP 2023

“Adesso posso confessarlo: sono stati tre giorni davvero difficili per me. Dopo il brutto high-side nei test di Jerez ho avuto forti dolori al collo nei giorni seguenti. Sono però arrivato in Malesia senza particolari sensazioni negative, i problemi sono iniziati una volta salito in moto per le prove libere di venerdì. Sono davvero frustrato ma sono comunque contento di aver finito la gara anche se non è stato per nulla facile. Non voglio certo cercare delle scuse e del resto questo è il motivo per cui non ho mai accennato a questo problema negli ultimi giorni. Non ho detto niente neppure ai tecnici del team quando mi chiedevano il motivo della differenza di prestazioni tra le curve a destra e quelle a sinistra. Non è stata una questione di dolore ma di vera e propria mancanza di forza nel braccio sinistro. Per questo motivo farò senz’altro dei controlli più approfonditi quando rientrerò a casa. E’ un peccato perché ero convinto di poter fare senz’altro di meglio. Sono comunque contento per questa esperienza e ringrazio ancora una volta Ducati e Aruba.it che mi hanno consentito di tornare a guidare la Desmosedici GP”.

