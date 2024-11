MotoGP | Gp Malesia Gara, Bezzecchi: “Ho fatto fatica”

MotoGP GP Malesia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio della Malesia (penultima tappa della MotoGP 2024, ndr) in nona posizione.

Il “Bez” ha battagliato a lungo con Johann Zarco (Honda LCR), soffrendo il grande caldo malese, con la moto che diventa ingestibile una volta in scia. Ecco cosa ha detto il pilota riminese che a Barcellona disputerà l’ultima gara in sella ad una Ducati prima di passare in Aprilia.

“È stata una bella battaglia, soprattutto con Johann (Zarco ndr). Una bella serie di sorpassi, ma poi avevo davvero la temperatura della gomma davanti alle stelle e la moto non riuscivo più a fermarla. Ho fatto qualche errore nel finale, oggi è stato il giorno più caldo del weekend, le condizioni peggiori di tutte. Ho fatto fatica, poi quando stai così tanto in scia, la moto diventa ingestibile.”

