MotoGP | Gp Malesia Gara, Acosta: “Era molto importante per noi finire la gara”

MotoGP Gp Malesia KTM GASGAS – Pedro Acosta ha chiuso il Gran Premio della Malesia in quinta posizione.

Pedro Acosta ha espresso soddisfazione per il suo quinto posto al GP della Malesia, sottolineando l’importanza di concludere la gara e raccogliere dati utili per il futuro. Sebbene la sua natura competitiva lo spingesse a desiderare una posizione più alta, ha riconosciuto che il risultato ottenuto era il massimo possibile, vista la forte presenza delle Ducati in testa e le sfide incontrate nel tentativo di superare avversari come Maverick Viñales, Fabio Quartararo e Alex Rins. Acosta ha mantenuto un buon ritmo e ha tratto lezioni importanti da questa gara, apprezzando il progresso fatto in condizioni difficili.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Malesia MotoGP 2024

“Era molto importante per noi finire la gara, raccogliere informazioni e imparare. È difficile per me dirlo perché voglio vincere, ma oggi abbiamo capito che il 5° posto era il massimo che potevamo fare, era un buon risultato da prendere, quindi ci siamo concentrati su quello. Le Ducati erano davvero forti davanti, e penso di aver perso un po’ di tempo cercando di superare Maverick Vinales, Fabio Quartataro e Alex Rins. Abbiamo provato ad andare dietro ad Alex Marquez, ma a un certo punto ho quasi perso l’anteriore, quindi sapevo che dovevo calmare le cose. Comunque, siamo riusciti ad andare con un buon ritmo, abbiamo fatto un buon passo avanti, con molte cose comprese, quindi sono contento di questo risultato, in condizioni molto difficili.”

