MotoGP

MotoGP | GP Malesia Day 1, Acosta: “Possiamo fare un bel weekend”

Miglior tempo per il #37 della KTM nelle pre-qualifiche di Sepang

di Alessio Brunori24 Ottobre, 2025
MotoGP | GP Malesia Day 1, Acosta: “Possiamo fare un bel weekend”MotoGP | GP Malesia Day 1, Acosta: “Possiamo fare un bel weekend”

GP Malesia Sepang KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta ha affrontato una giornata intensa nelle pre-qualifiche di Sepang, tra cadute, adattamenti e un time attack che ha lasciato intravedere segnali positivi.

Il pilota spagnolo della KTM ha analizzato le difficoltà iniziali e le sensazioni in pista, soffermandosi anche sulle prospettive future legate al progetto KTM 2026. Tra fiducia e consapevolezza, Acosta punta a un weekend solido, con lo sguardo già rivolto alla gara. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 GP Malesia Sepang KTM MotoGP 2025

“All’inizio è stato complicato: il consumo della gomma era elevato e sono caduto due volte. Dopo la seconda caduta abbiamo fatto un passo avanti. Il time attack è stato buono, ora siamo più tranquilli e penso che possiamo fare un bel weekend, ma la gara dirà tutto. Nel primo time attack c’era Alex (Marquez) appena caduto, e questo mi ha un po’ deconcentrato. Poi, da solo, ho avuto tutta la pista per me e ho potuto seguire la linea che volevo. Per la KTM 2026 serve un po’ di tutto. Il motore lavora bene, ma facciamo fatica a girare e a gestire la gomma. Dobbiamo migliorare il pacchetto generale. Per me la moto deve essere sempre competitiva, non avere Up e Down.”

Foto: Valter Magatti

3.3/5 - (3 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00046motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00050motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00012motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00021motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00034motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00054motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00033motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00032motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00053motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00001motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00038motogp-gp-malesia-sepang-day1-2025-00026

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news