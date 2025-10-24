MotoGP | GP Malesia Day 1, Acosta: “Possiamo fare un bel weekend”

GP Malesia Sepang KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta ha affrontato una giornata intensa nelle pre-qualifiche di Sepang, tra cadute, adattamenti e un time attack che ha lasciato intravedere segnali positivi.

Il pilota spagnolo della KTM ha analizzato le difficoltà iniziali e le sensazioni in pista, soffermandosi anche sulle prospettive future legate al progetto KTM 2026. Tra fiducia e consapevolezza, Acosta punta a un weekend solido, con lo sguardo già rivolto alla gara. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 GP Malesia Sepang KTM MotoGP 2025

“All’inizio è stato complicato: il consumo della gomma era elevato e sono caduto due volte. Dopo la seconda caduta abbiamo fatto un passo avanti. Il time attack è stato buono, ora siamo più tranquilli e penso che possiamo fare un bel weekend, ma la gara dirà tutto. Nel primo time attack c’era Alex (Marquez) appena caduto, e questo mi ha un po’ deconcentrato. Poi, da solo, ho avuto tutta la pista per me e ho potuto seguire la linea che volevo. Per la KTM 2026 serve un po’ di tutto. Il motore lavora bene, ma facciamo fatica a girare e a gestire la gomma. Dobbiamo migliorare il pacchetto generale. Per me la moto deve essere sempre competitiva, non avere Up e Down.”

Foto: Valter Magatti

