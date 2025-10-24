MotoGP | GP Malesia Day 1, Bagnaia: “Marquez? I problemi sono altri”

GP Malesia Sepang Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia ha chiuso le pre-qualifiche del GP della Malesia mancando l’accesso diretto alla Q2.

Il Campione in carica ha analizzato le difficoltà riscontrate nel settore finale del tracciato di Sepang e ha evidenziato le criticità legate al comportamento della moto, già emerse in precedenti appuntamenti.

Nonostante il passo avanti rispetto alle ultime uscite, Bagnaia ha ammesso di non essere riuscito a sfruttare al meglio il potenziale della sua Desmosedici, soprattutto nel settore finale del tracciato malese. Le curve 14 e 15, che precedono il rettilineo, si sono rivelate particolarmente ostiche

Con lo sguardo rivolto alla giornata di sabato, Bagnaia punta a ritrovare il feeling e a rilanciare le proprie ambizioni in vista della gara.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2025

“Quando un pilota non ha feeling, non è che perde quattro secondi, ma anche qualche decimo fa la differenza. Spero di riuscire a migliorare in queste ultime gare. Oggi, a fine sessione, c’è stato un po’ di caos e non sono riuscito ad accedere direttamente alla Q2. Era difficile immaginarlo dopo le ultime prestazioni, ma abbiamo comunque fatto un piccolo passo avanti. Bisogna restare tranquilli. Domani sarà importante affrontare la Q1 con lucidità. Sarà difficile, ma speriamo di riuscire a migliorare. Nel settore finale non riesco ad aprire il gas né in curva 14 né in curva 15. Quando provo ad accelerare non ho trazione, ma il problema nasce già dall’ingresso: faccio fatica a far girare la moto. Sono due curve che tornano indietro e poi c’è il rettilineo. Non riesco a sfruttare la staccata in quelle curve. Adesso non penso ai test di Valencia, ci penseremo più avanti.”

Bagnaia ha parlato poi degli scuotimenti della sua Desmosedici: “Il movimento della moto è stato un problema per tutto l’anno. A volte si muove di più, a volte meno. È iniziato dalla Sprint in Austria.”

Bagnaia ha preferito non soffermarsi su Marc Marquez in Ducati ufficiale, ribadendo che le sue difficoltà non dipendono da fattori esterni: “Ero in difficoltà sia prima che fosse qui, sia ora che è a casa. I problemi sono altri.”

Foto: Valter Magatti

4/5 - (19 votes)