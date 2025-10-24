MotoGP | Gp Malesia: Acosta fa sue le pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in Q1

MotoGP Gp Malesia Sepang Prove – Pedro Acosta nonostante una caduta (la seconda della giornata, ndr) ha fatto sue le Pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia, 20esima tappa della MotoGP 2025.

Al Sepang International Circuit il pilota della KTM ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1:57.559, crono che gli ha permesso di precedere di soli 0.019s la Honda del Team LCR del francese Johann Zarco.

Ottimo terzo tempo per Jack Miller, con l’australiano del Pramac Racing che porta la Yamaha a 0.281s dalla vetta. Dietro a “Jackass” la Honda RC213V Factory di Joan Mir e la Yamaha M1 di Fabio Quartararo.

Quattro moto giapponesi nelle primi cinque posizioni, con la prima Ducati che è solo sesta con Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano del VR46 Racing Team, a podio a Phillip Island, precede il team-mate Franco Morbidelli e un Pol Espargarò ancora in grande spolvero.

L’ex pilota, ora tester della KTM e commentatore per DAZN Spagna (sostituisce ancora l’infortunato Maverick Vinales, ndr), è ottavo a 0.496s da Acosta ed accede direttamente alla Q2, dove troveremo anche Alex Marquez con la Ducati GP 24 del Gresini Racing e Alex Rins con la Yamaha Factory.

Pre-qualifiche da dimenticare per tutti gli altri italiani. Luca Marini (Honda Factory) ha chiuso 11esimo, perdendo per pochi centesimi l’accesso diretto in Q2, così come accaduto a Pecco Bagnaia.

Il pilota della Ducati che più volte ha cambiato moto (le due moto avevano un setting diverso, ndr) perde terreno nel T4, mentre fino al T3 è in linea con i migliori. Se per domani riuscirà a risolvere questa problematica potrà essere ancora protagonista.

Male anche Marco Bezzecchi e l’Aprilia, con la casa veneta che ha tutte e quattro le RS-GP25 in Q1. Il “Bez” ha chiuso 15esimo (dietro a Fermin Aldeguer, il più veloce delle FP1 e al compagno di marca Ai Ogura, ndr), subito davanti al vincitore di Phillip Island, Raul Fernandez.

Ancora una pre-qualifica difficile per Enea Bastianini, che in prova non riesce a tirar fuori il meglio dalla sua KTM RC16. Il pilota del Team Tech3 ha chiuso 19esimo, dietro al compagno di marca Brad Binder (Team Factory) e a Miguel Oliveira (Yamaha Pramac).

Ventunesima e ventiduesima posizione per i tester di Aprilia e Ducati, Lorenzo Savadori e Michele Pirro, che hanno chiuso dietro al rookie Honda LCR, Somkiat Chantra e davanti alla Yamaha V4 del tester Yamaha Augusto Fernandez, che ancora non fa vedere il potenziale che la casa di Iwata vorrebbe dal nuovo progetto.

